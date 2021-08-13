Pakistan, Afganistan'da sıkışan gazetecilere yönelik vize şartlarını kolaylaştırdı

AA 13 Ağustos 2021 Cuma 19:44 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:46

İçişleri Bakanı Ahmed, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Afganistan'daki çatışma sebebiyle bu ülkede sıkışan gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik vize şartlarını gevşetmeye karar verdiğini duyurdu.

Ahmed, Pakistan aracılığıyla Afganistan'dan ayrılmak isteyen uluslararası gazeteci ve medya çalışanlarına Pakistan vizesine başvurması çağrısı yaptı ve İçişleri Bakanlığının öncelikli olarak bu kişilere vize vereceğini belirtti.

Öte yandan Ahmed, söz konusu kolaylığın Afganistan'da çalışan gazeteci ve medya çalışanlarının güvenliği için yapıldığını kaydetti.

- Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.