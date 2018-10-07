Pakistan güvenlik sorunları nedeniyle kapattığı Afganistan'daki konsolosluğunu yeniden açma kararı aldı
Pakistan, güvenlik sorunları nedeniyle kapattığı Afganistan'ın Celalabad kentindeki konsolosluğunu yarından itibaren yeniden açma kararı aldı.
- AA
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal kararı sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Faysal, "30 Ağustos'ta kapatılan Afganistan'daki Celalabad Başkonsolosluğu, yarından itibaren (8 Ekim) vize başvuru işlemleriyle yeniden çalışmaya başlayacak. Celalabad ve konsolosluğun faaliyet alanında yaşayan herkes başvurularını Celalabad Başkonsolosluğundan yapabilir." ifadelerini kullandı.
Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğu, 30 Ağustos'ta güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.
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