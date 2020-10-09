Pakistan, 'ahlaksız içerik' gerekçesiyle TikTok'u yasakladı

star.com.tr 09 Ekim 2020 Cuma 21:25 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:25

Pakistan, Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) tarafından yapılan açıklamada, uygulama içeresinde ahlak kurallarına aykırı ve uygunsuz içerik bulunduğuna dair Pakistan halkı tarafından çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

PTA tarafından yapılan açıklamada, "TikTok’ta sürekli olarak yayınlanan içeriklerin niteliği ve şikayetleri göz önünde bulundurarak, uygulamaya son bir uyarı yayınladı. Çevrimiçi olarak kanunsuz içeriklerin proaktif bir şekilde denetlenmesi için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesi için yetkililere süre tanındı. Uygulama talimatlara uymakta başarısız oldu ve bu nedenle Pakistan’da TikTok uygulamasının engellenmesi için talimat verildi" ifadelerine yer verildi.

PTA, TikTok'un düzenleyicinin angajmana açık olduğu konusunda bilgilendirildiğini ve yasadışı içeriklerin engellenmesi için TikTok'un tatmin edici bir mekanizma geliştirmesi halinde alınan kararın gözden geçirileceğini belirtti.

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