Resmi sonuçlara göre 25 Temmuz'da iktidar partisinin kazandığı bazı sandalyeler ara seçimlerde muhalefete geçti

ECP, 11 federal parlamento ve 24 eyalet meclisi sandalyesi için dün yapılan ara seçimin kesin sonuçlarını duyurdu.

Bu sonuçlara göre Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Harekti (PTI)'nın 25 Temmuz'da kazandığı 7 sandalyenin 3'ü muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve 5 İslami oluşumun ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketine (MMA) geçti.

Kaybedilen 3 sandalyeden ikisinde 25 Temmuz seçimlerinde aday Han'ın kendisiydi. 5 bölgeden aday olan Han, yasa gereği sadece bir bölgeyi temsil edince diğer 4 bölgede seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

PTI, 25 Temmuz'da kazandığı 7 yerden 4'ünde bu seçimde de ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ülkede 3 dönem iktidara gelen ana muhalefet partisi PML-N de ara seçimlerde PTI gibi 4 sandalye kazandı. Kalan üç sandalyeden ikisinde Pakistan Müslüman Ligi - Kaidi Azam Grubu (PML-Q) birinde ise MMA yarışı önde tamamladı.

Han'ın karşısında aday olan ancak seçimi kaybeden eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi, yeniden katıldığı seçimde meclise girme hakkı kazandı.

25 Temmuz seçimlerinde federal parlamentoya PTI 151, PML-N 81, MMA 15, PML-Q ise 3 milletvekili sokmayı başarmıştı. Açıklanan kesin sonuçlara göre bu sayılar PTI'da 155'e, PML-N'de 85'e MMA'da 16'ya, PML-Q'da ise 5'e yükseldi.

Eyalet meclislerinde boş bulunan 24 sandalye için yapılan seçimde ise 10 sandalyeyi PTI kazandı. Kalan 14 sandalyeden 7'si PML-N'e, ikisi Pakistan Halk Partisine (PPP), biri Ulusal Halk Partisine (ANP) giderken 3 de bağımsız aday eyalet meclislerine girdi.

- Muhalefet eyaletlerde birleşti

Eyalet seçimlerinde 25 Temmuz seçimlerine katılan bazı muhalefet partileri, diğer muhalefet partileri yararına seçimden çekildiklerini açıklamıştı. Partiler, Pencap eyaletinde PML-N'i, Sindh eyaletinde ise PPP'yi destekleyeceklerini bildirmişti.

25 Temmuz'da yapılan seçimler sonucunda Başbakan Han'ın partisi PTI, bazı muhalefet ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle iktidara gelmişti.

PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletinde de hükümeti kurmuştu. Önceki dönemde federal düzeyde ve ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta iktidarda eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N bulunuyordu.

PML-N, seçimde yaklaşık 85 sandalye kaybederek, federal mecliste ikinci parti olurken hiçbir eyalette iktidara gelemedi.

Eski Başbakan Benazir Butto'nun partisi PPP ise federal mecliste 3. parti oldu. PPP, Sindh eyaletinde ise birinci parti olarak hükümeti kurdu.

PPP, 25 Temmuz sonrası oluşan muhalefet bloğuna katılmış ancak tek başbakan adayı çıkarmak isteyen diğer partilerle anlaşmazlığa düşerek bloktan ayrılmıştı.