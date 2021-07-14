AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:07

Başbakan Han, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, söz konusu günde tüm Pakistan halkının, Türkiye'nin demokrasisini ve refaha ilerlemesini baltalamak isteyenlere karşı tek ses olduğunu anımsattı.

Han, tarihin, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin barışını, istikrarını ve demokratik kurumlarını hedeflemek isteyenlere karşı Türk halkının ayırt edici özelliği olan direnç ve kahramanlığını nasıl sergilediğini hatırlayacağını ifade etti.

Pakistan halkının, şehitleri onurlandırmak ve onların ailelerine destek vermek için Türk halkına katıldığını vurgulayan Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi, kardeşçe ve çok boyutlu ilişkilerin eşsiz olduğuna ve zamanın sınavına karşı koyduğuna dikkati çekti.

Han, Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışlarında güçlü desteğini yinelediğine işaret ederek, her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşılmasında Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Dualarının ve en iyi dileklerinin barışa, refaha ve daha büyük zaferlere giden yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkı ile birlikte olduğunu kaydeden Han, "Pakistan hükümeti, halkı ve kendi adıma 'Demokrasi ve Milli Birlikte Günü'nde' kardeş Türkiye halkına ve hükümetine dayanışmamızı teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.