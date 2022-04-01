Pakistan Başbakanı Han'a suikast tehdidi

Bakan Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a yönelik suikast tehdidi alındığını belirtti.

Hüseyin, söz konusu tehdidin ardından Başbakan'ın güvenliğinin artırıldığını kaydetti.

Söz konusu suikast tehdidi, güvensizlik oylaması sürecinin ortasında geldi.

Eski Su Kaynakları Bakanı Faysal Vavda, 30 Mart'ta benzer bir açıklamada bulunmuş ve Han'ın hayatının tehlikede olduğunu söylemişti.

- GÜVENSİZLİK OYLAMASI 3 NİSAN'DA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Han'ın dış finansmanlı komplo konusunda ABD'nin adını zikretmesiyle ilgili bir soruya "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok." diye tepki göstermişti.

Başbakan Han, dün yaptığı açıklamada, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğunu ifade ederek, bununla ilgili önce ABD'nin adını vermiş ardından ise bu açıklamasını düzeltmişti.

Han'ın ittifak kurduğu ve Mecliste 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP) muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamanın 3 Nisan'da yapılması bekleniyor.