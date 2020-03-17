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Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan çağrı: Borç silme tedbirlerine başvurulmalı

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getireceğini belirterek, borç silme tedbirlerine başvurulması çağrısında bulundu.

AA17 Mart 2020 Salı 11:57 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:57
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Han, AP'ye verdiği özel mülakatta, virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, "Beni kaygılandıran, yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı." ifadesini kullandı.

Gelişmekte olan ülkelerin halihazırda ekonomik zorluklardan geçtiğini hatırlatan Han, "Yalnızca Pakistan'dan söz etmiyorum. Hindistan, Hint alt kıtası ve Afrika ülkeleri de aynı durumda. Eğer yeni tip koronavirüs yayılırsa, sağlık sistemimizde sıkıntılar olacak. Böyle bir kapasiteye, kaynaklara sahip değiliz." diye konuştu.

- "İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Han, virüs nedeniyle İran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Pakistan'da görülen vakaların, İran'dan geldiğine değinen Han, halk sağlığını tehdit eden salgınların önlenmesinin siyasi rekabet ve ekonomik dogmaların ötesinde insani bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

- 7 BİN 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'da şu ana kadar 184 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs karantinası için yurtlar hazır

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