30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7727
  • 6,3923
  • 277.213
  • 95450
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya 'Keşmir' çağrısı: Soykırımın önlenmesi için harekete geçmeli

Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Hindistan işgali' altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla Twitter'dan açıklama yapan Han, "Keşmir" halkının Hindistan hükümetince "tüm temel hak ve özgürlüklerinden yoksun" bırakıldığını vurguladı.

Han, milyonlarca Keşmirlinin "acımasız Hindistan işgali, tacizi ve şiddeti" altında bulunduğuna işaret ederek, "Hindistan işgal kuvvetlerinin", bölge halkının Kurban Bayramı dahil olmak üzere dini uygulamalarını engellediğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun, din veya inanç temelli şiddet mağdurlarıyla dayanışma gösterdiğine dikkati çeken Han, "Dünya Hindistan işgali altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

- HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hücre evlerine baskın! Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Hücre evlerine baskın! Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Öğrenciler dikkat! LGS 3. nakil başvuruları bugün sona eriyor

Öğrenciler dikkat! LGS 3. nakil başvuruları bugün sona eriyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

Loch Ness Canavarı ile ilgili çarpıcı açıklama!

Loch Ness Canavarı ile ilgili çarpıcı açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!
 

POPÜLER HABERLER

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA