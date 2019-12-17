Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü yağdı! 'Şükranlarımı sunuyorum'

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Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan ve Türk halkına 'mülteci övgüsü'

Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

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Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.
 
Han, İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Birinci Küresel Mülteci Forumu'da konuştu.
 
Konuşmasına, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, Türkiye'nin dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadeleriyle başlayan Han, harekete geçilmezse daha büyük mülteci krizlerinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.
 
Han, Pakistan'ın "insanlık tarihinin en büyük mülteci sorunundan doğduğunu" hatırlatarak, ülkesinin tek seferde 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve 40 yıl sonra halen 1,4 milyon kayıtlı mültecinin bulunduğunu dile getirdi.
 
Dünyaya Keşmir uyarısı
 
Konuşmasında, Keşmir sorununa da değinen Han, 5 Ağustos'tan bu yana 8 milyon Keşmirlinin "adeta hapsedildiğini" ve Hindistan'ın yeni bir krize neden olduğunu söyledi.
 
Han, "Dünyanın anlaması gereken en önemli şey, asıl amacın Keşmir'in demografisini Müslüman çoğunluktan Müslüman azınlığa dönüştürmek olduğudur." değerlendirmesinde bulundu.
 
Keşmir sorunu konusunda tüm dünyaya uyarıda bulunan Han, "Pakistan'da sadece mülteci krizi çıkabileceğinden endişe etmiyoruz. Bu sorunun iki nükleer silahlı ülke arasında bir çatışmaya yol açabileceğinden endişeliyiz." diye konuştu.
 
Hindistan'daki yeni vatandaşlık yasasının Müslümanlara ayırımcılık yaptığının da altını çizen Han, dünya kamuoyunu bu yasayı dikkate almaya davet etti.
 
BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan foruma Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya da eş başkanlık yapıyor.
 
2 binden fazla delege katılıyor
 
Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alınacağı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Birinci Küresel Mülteci Forumu yarın sona erecek.
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor.
 
Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılıyor.

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

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