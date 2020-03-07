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Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma ''Hindu üstün ırkçılığı'' uyarısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'Hindu üstün ırkçı ideolojisi'nin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 21:28

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor şehri yakınlarında Hristiyanlara ait bir mezarlıkta Hazreti İsa heykelinin kaldırılmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak ülkedeki hoşgörüsüzlüğün diğer azınlık topluluklarına yayıldığına işaret etti.

Asıl hedefin, Keşmir Müslümanları ve Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu vurgulayan Han, "Fakat hoşgörüsüzlük ve hedef alma yayılıyor ve diğer azınlık topluluklarına da yayılacak." ifadesini kullandı. Han, "bu üstün ırkçı ideoloji"nin kontrol edilmediği takdirde aralarında Dalitlerin de (Hint kast sisteminin en alt sınıfını temsil edenler) bulunduğu ülkedeki tüm toplulukları hedef alacağının altını çizerek bu "faşist ideoloji" ile aynı fikirde bulunmamaya cesaret edenlerin de şiddetin hedefi olacağını belirtti.

Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin tüm azınlıkları hedef alacağına işaret eden Han, uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı. Han, kararlı bir eylemde bulunulmadığı takdirde bu durumun sonuçlarının bölgenin ötesine taşacağını ifade etti.

Hristiyan mezarlığındaki Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde salı günü bir Hristiyan mezarlığında Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Heykelin kaldırılması bölgedeki Hristiyan topluluk arasında huzursuzluğa yol açmış, Bangalore Başpiskoposu Peter Machado'nun yanı sıra çok sayıda kişi bu duruma tepki göstermişti.

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