Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı Han’ı taşıyan uçak New York'a acil iniş yaptı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçağın, teknik bir arızadan dolayı ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.
- İHA
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta temaslarını tamamlayıp ABD’den ayrılan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle ABD’nin New York kentine acil iniş yaptı. Han’ı taşıyan uçak Kanada’nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın arızasının düzeltilmesinin ardından uçuşun yeniden yapılması planlanıyor.
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