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Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han: Çin ile ilişkiler daha da güçlenecek

Çin'de düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının açılış törenine katılan Pakistan Başbakanı İmran Han, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da yakınlaşacağı ve güçleneceği değerlendirmesini yaptı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:11
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Han, Çin'in Global Times gazetesine verdiği mülakatta, açılış töreninden oldukça etkilendiğini, ancak yükselen ve kendine inanan bir ülkenin bu kadar görkemli bir tören yapabileceğini belirtti.

Pekin'e başbakan olarak 4. ziyareti olduğunu aktaran Han, Kovid-19 salgını döneminde olimpiyat oyunları düzenlemenin ancak büyük bir iç disiplinle başarılabileceğini söyledi.

Han, Pakistan ve Çin halkının özel bir ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Halklar arasında bir ilişki olması, hükümetler gelip gitse de ilişkinin devam etmesi demektir. Çin ile Pakistan'ınki 70 yıllık mazisi olan, her duruma adapte olabilen bir ilişkidir." ifadesini kullandı.

Çin-Pakistan ilişkilerinin gelecekte daha da sağlamlaşacağını dile getiren Han, bunun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuşak ve Yol Girişiminin bir parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) sayesinde gerçekleşeceğine işaret etti.

Han, CPEC'in iki ülkeyi sadece bağlamayacağının, iş birliği, sanayileşme, tarım ve turizme de katkı sağlayacağının altını çizerek, "İki ülke arasındaki ilişki daha da yakınlaşacak ve güçlenecek." dedi.

Çin'in özellikle tarımda verimliği artırma konusunda desteğini beklediklerini belirten Han, Çinli firmaları ülkesinde teknoloji yatırımı yapmaya davet etti.

Han, Çin'in Kovid-19 ile mücadele konusundaki disiplinini büyüleyici bulduğunu, Avrupa'da, ABD gibi ülkelerde kısıtlamalara karşı gösteriler düzenlenirken Çin'de halkın hükümete inandığı için kendini disipline ettiğini kaydetti.

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