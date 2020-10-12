Pakistan Başbakanı İmran Han: Hindistan 'mezhep çatışması' çıkarıyor

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:50

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adil Han'ın öldürülmesini güçlü bir şekilde kınayarak, son 3 aydır Hindistan'ın ülkede mezhep çatışması çıkarmak için farklı hiziplerden ilim insanlarını öldürme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Geçen aylarda benzer eylemleri önledikleri bilgisini paylaşan Han, Adil Han'ın ölümünden sorumlu olanların güvenlik kuvvetlerince yakalanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, siyasetçiler ve dini liderler saldırıyı kınayarak Adil Han'ın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü ifade etti.

Öte yandan, basında, geçen yıl alim Mufti Taki Osmani’ye suikast girişiminde bulunanlarla Han’ın ölümünden sorumlu olanların aynı kişi veya grup olduğuna dair yorumlar yapıldı.



Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'nin içinde bulunduğu araca geçen sene 22 Mart’ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Osmani, saldırıdan yara almadan kurtulmuş, koruması hayatını kaybetmişti.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ



10 Ekim Cumartesi akşamı Karaçi'de işlek bir caddede park halindeki aracının içerisinde bulunan Adil Han ve şoförü, motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğramıştı.

Han’ın şoförü olay yerinde, kendisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Han, ilim insanı babası Salimullah Han’ın üniversitedeki kabrinin yanına defnedildi.