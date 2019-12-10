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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan İnsan Hakları Günü'nde Keşmir mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in 4 aydır abluka altında olduğunu ve insan haklarının ihlal edildiğini belirtti.

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Han, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan hükümetini "işgalci" olarak nitelendirirdi.

Dünya vicdanına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) seslenen Han, "İnsan Hakları Günü'nde Cammu Keşmir'i kendisine bağlayan işgalci Hindistan hükümetine karşı dünya vicdanına, uluslararası hukuka ve BMGK'yi harekete geçmeye çağırıyoruz. Hint hükümetinin 4 ayı aşkın zamandır devam eden Cammu Keşmir kuşatmasını kınıyor, bu iğrenç işgalin, Keşmirlilerin maruz bırakıldığı vahşetin ve işgal güçlerinin giriştiği her türlü insan hakları ihlalinin bir an önce son bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Han, Keşmirlilerin kendi kaderlerini tayin etme yolunda dik duruş sergilemeye devam ettiklerini de kaydetti.

Hindistan, 5 Ağustos'ta aldığı kararla BMGK ve uluslararası yasalara göre tartışmalı bölge kabul edilen Cammu Keşmir'in bu statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan başkentten yönetilen birlik toprağı haline getirmişti.

Bu adımın ardından Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı, iletişim yasağı ve seyahat yasağı gibi uygulamalar başlatılmıştı.

Pakistan bu adımı uluslararası alanda dile getirirken Hindistan ise konunun bir iç mesele olduğunu dile getiriyor. Pakistan, Cammu Keşmir'in dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğunu savunuyor.

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