Pakistan Başbakanı İmran Han'dan yeni tip koronavirüsle mücadele açıklaması

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 09:02 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:02

Han, Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, tam bir tecritin, insanları evde kalmaya zorlayan, devlet ve ordu tarafından idare edilen sokağa çıkma yasağı anlamına geleceğini belirterek, "Nüfusumuzun yüzde 25'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve günlük kazançlarla hayatta kalıyor. Mevcut konumumuzu hesaba katarak önlemler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Han'ın konuşmasının yer aldığı 2 dakikalık görüntüye de yer verildi.

Pakistan'da vaka sayısının 645'e çıkmasının ardından hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için önlemleri artırmıştı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verilmişti.

Hayber Pahtunhva, Pencap ve Belucistan eyaletleri, halktan, evden ayrılmamalarını ve toplu olarak bir araya gelmekten kaçınmalarını istemişti.