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Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın mitingi sırasında feci olay: Yaralılar var

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Swat ilçesinde düzenlenen mitingde Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yaptığı konuşmadan sonra çatı çökünce 18 kişi yaralandı.

IHA06 Kasım 2020 Cuma 17:39 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:39
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Bugün öğle saatlerinde Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Swat ilçesinde düzenlenen mitingde Pakistan Başbakanı İmran Han’ın yaptığı konuşmanın ardından çatı çöktü.

Başbakan İmran Han ve Bakan Mahmood Han’ın yaptığı konuşmalar sırasında halk çatıya çıktı. Konuşma sona ermişti ki kalabalığın ağırlığını daha fazla kaldıramayan çatının çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan 18 kişi yaralandı. Olay mahalline gelen polis ve kurtarma ekipleri olay mahalline ulaştı kurtarma operasyonunu başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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