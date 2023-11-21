Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz

Ulusal basındaki haberlere göre, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla başkent İslamabad'da bir etkinlikte konuşan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Gazze'de İsrail tarafından binlerce çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Hamas'tan ateşkes duyurusu: İsrail'le anlaşılmak üzere Kakar, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze'deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna işaret ederek, "Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı." şeklinde konuştu.

Profesyonel bir ordunun savaşta silahsız sivilleri ve çocukları asla hedef almayacağını belirten Kakar, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer küresel partnerlerle ABD öncülüğündeki Batı ülkelerine aklıselimin hakim olması için baskı kurmaya çalıştığını kaydetti.

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