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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 22:10 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
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Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye'nin katkıları için teşekkür etti.

BİN 697 KİŞİ HAYANI KAYBETMİŞTİ

Pakistan'da Haziran ayı birlikte etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1697 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 631'i çocuk, 340'ı kadın 1697 kişi öldü, 12 bin 867 kişi yaralanmıştı.

Yağışlar sebebiyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü, 1 milyon 163 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef olmuştu.

Sel nedeniyle 13 bin 97 kilometre yol ve 440 köprü yıkıldı, ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilenmişti.

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