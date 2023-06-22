Pakistan Başbakanı Şerif'ten uluslararası topluma çağrı

Geo News televizyonundaki habere göre, Şerif, Fransa'nın başkenti Paris'te Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Sürdürülebilir barış ve uyumu sağlamak için kaynakların adil ve eşit dağılımı konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Şerif, aksi halde dünyada barış içerisinde yaşanamayacağını ifade etti.

Pakistan'ın, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan Şerif, 33 milyon kişinin 2022'deki sellerden etkilendiğini, yaşanan afette 1700'den fazla kişinin öldüğünü ve yarım milyon hayvanın telef olduğunu kaydetti.

Şerif, hükümetin kısıtlı kaynaklarıyla selzedeler için yüz milyonlarca dolar harcadığına işaret ederek, değerli ve zamanında yapılan katkılar için dost ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.

Dünya genelinde gerilimler yaşandığını ifade eden Şerif, Ukrayna'ya atıfta bulunarak bu ülkeye milyarlarca dolar destek sağlandığını belirtti.

Şerif, bazı devletlerin ülkelerin savunması için her şeyi sağlamaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "(Savunma yardımları) Bu kesinlikle sorun değil. Fakat (sel mağdurları) binlerce kişiyi ölümden kurtarmak söz konusu olduğunda yüksek maliyetle borç almak zorundasınız." dedi.

Uluslararası finans kurumlarının milyonlarca kişiye yardım etmek için kredi vermeyi kabul ettiğini hatırlatan Şerif, bunun Pakistan'a yük olacağının ve istikrarsız mali durumu daha da kötüleştireceğinin altını çizdi.