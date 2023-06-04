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Dünya

Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan çiftine hediyesi gündem oldu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Erdoğan çiftine ülkesinden mango getirdiğini söylemesi ve aralarında geçen samimi muhabbet gündem oldu. Pakistan medyası, Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan'a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan video görüntülerinde, Şerif ile Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın sohbeti görüldü.

4 Haziran 2023 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan çiftine hediyesi gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan devlet başkanlarından olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Erdoğan çifti ile yaptığı sohbet ve Pakistan'dan getirdiği hediyeler gündem oldu.

Pakistan medyası, Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan'a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan video görüntülerinde, Şerif ile Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın sohbeti görüldü.

Şerif, "Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız" dedi.

Şerif, Pakistan'dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken, Erdoğan, "Nerede mangolar?" diye sordu.

Erdoğan çifti, mangoların eve yollandığını öğrenince, Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsedi.

Şerif de Emine Erdoğan'a dönerek, "Mangoların yarısı sizin yarısı kardeşimin" dedi.

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