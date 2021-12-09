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Dünya

Pakistan: Çin ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılmasında rol oynayabiliriz

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin herhangi bir siyasi bloğa katılmak yerine Çin ile ABD arasındaki farklılıkların giderilmesinde ve gerginliğin azaltılmasında rol oynayabileceğini söyledi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:26
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Han, başkent İslamabad'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmasında, savaşların sorunları çözmediğini ancak diyalogların çözdüğünü ifade etti.

Dünyadaki durumun yeni bir Soğuk Savaş'a doğru gittiğini belirten Han, Pakistan'ın bu blokların oluşmasını engellemek için elinden geleni yapması gerektiğini çünkü İslamabad'ın herhangi bir bloğun parçası olmak istemediğini vurguladı.

Han, ülkesinin herhangi bir siyasi bloğa katılmak yerine Çin ile ABD arasındaki farklılıkların giderilmesinde ve gerginliğin azaltılmasında rol oynayabileceğini dile getirerek, Soğuk Savaş'ın büyük kayıplara yol açtığını anımsattı.

- GÜNEY ASYA'DAKİ EN BÜYÜK PROBLEM, "KEŞMİR"

Konuşmasında, bölgesel konulara da değinen Han, Afganistan ve Keşmir ile ilgili sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Han, dünyaya "Afganistan'da meydana gelebilecek insani krizi engellemek için Kabil'in dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

Güney Asya'daki en büyük problemin Keşmir meselesi olduğuna işaret eden Han, bu sorunun bölgeyi rehin aldığını vurguladı.

Han, göreve geldiği 2018'de Hindistan ile barış girişimi başlatmaya çalıştıklarını ancak karşılık alamadıklarını ifade ederek, Hindu milliyetçiliği ile müzakere yürütmenin zor olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Han'ın açıklamaları, Pakistan'ın ABD'nin Demokrasi Zirvesi davetini geri çevirmesinin ardından geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İslamabad'ın ABD tarafından 9-10 Aralık'ta düzenlenecek Demokrasi Zirvesi'ne katılmayacağı duyurulmuştu.

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