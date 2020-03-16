Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Çin'e gidiyor

AA 16 Mart 2020 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:08

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Alvi'nin Çin'e yapacağı 2 günlük resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Alvi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine bu ülkeye ziyaret düzenlediği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Alvi'ye, Çin ziyareti sırasında aralarında Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar ve üst düzey yetkililerin olduğu bir heyetin eşlik edeceği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ziyaretin amacının, Çin'e "Kovid-19'un yayılmasını kontrol altına alma ve üstesinden gelme çabalarında", Pakistan'ın "güçlü desteğini" iletmek olduğu ifade edildi.

Diğer yandan açıklamada, iş birliğini güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında bir dizi mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 170 bini geçti.