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Pakistan Cumhurbaşkanı İstanbul yeni havalimanının açılışına katılacak

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İstanbul yeni havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Pakistan devlet televizyonunu haberine göre 29 Ekim'de gerçekleşecek açılışa katılacak Alvi, 28-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak.

Alvi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi de öngörülüyor.

Türkiye ziyareti, 9 Eylül'de Pakistan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Alvi'nin ilk yurt dışı gezisi olacak.

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