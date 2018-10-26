Pakistan Cumhurbaşkanı İstanbul yeni havalimanının açılışına katılacak
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İstanbul yeni havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.
- AA
Pakistan devlet televizyonunu haberine göre 29 Ekim'de gerçekleşecek açılışa katılacak Alvi, 28-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak.
Alvi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi de öngörülüyor.
Türkiye ziyareti, 9 Eylül'de Pakistan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Alvi'nin ilk yurt dışı gezisi olacak.
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