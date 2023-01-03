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Dünya

Pakistan derinleşen enerji krizine çözüm arıyor

Pakistan'da enerji tasarrufu sebebiyle iş yerlerinin en geç saat 20.30'da kapatılması kararlaştırıldı.

AA3 Ocak 2023 Salı 15:02 - Güncelleme:
Pakistan derinleşen enerji krizine çözüm arıyor
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Ulusal basındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası başkent İslamabad'da, enerji tasarrufu planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Asıf, toplantıda tüm federal hükümet departmanlarında yüzde 30 elektrik tasarrufu yapılması ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılması kararı alındığını söyledi.

Enerji tasarrufu planı kapsamında iş yerlerinin 20.30'da kapanacağını belirten Asıf, düğün salonlarının da en geç saat 22.00'ye kadar açık kalacağını ifade etti.

Asıf, sokak lambalarının da aralıklı olarak çalıştırılacağını dile getirerek, ülkede elektrikli motosikletlerin yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

Pakistan'ın yılda 3 milyar dolarlık petrol kullandığını anımsatan Asıf, elektrikli motosikletlerin kullanılmasının bu sebeple önemli olduğunu vurguladı.

Asıf, enerji tasarrufu planının uygulanması halinde bunun, ülkeye 273 milyon dolarlık katkısının olacağını kaydetti.

- EKONOMİK DARBOĞAZ

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Pakistan Merkez Bankasının 2 Aralık 2022'de 6 milyar 715 milyon dolar olan döviz rezervi, 29 Aralık'ta 5,8 milyar dolara gerilemişti.

Ülkenin yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek dövizi bulunuyor.

Pakistan, borç yükümlülüklerini ve cari açığı kapatmak için acil fona ihtiyaç duyuyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda 31-32 milyar dolar dış borç ödemesi bulunuyor. Bu borcun 8,3 milyar dolarının ocak-mart döneminde ödenmesi gerekiyor.

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