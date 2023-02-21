''Pakistan devlet ve millet olarak yanımızda''

Paçacı, Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili başkent İslamabad'daki büyükelçilik binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki yıkıcı depremlere ilişkin son verileri paylaşan Paçacı, Pakistan'ın başlattığı yardım faaliyetlerine değindi.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Paçacı, Pakistan'da Türkiye'deki deprem felaketinin çok yakından takip edildiğini belirterek, "Pakistan, devlet ve millet olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) depremin ilk gününden itibaren büyükelçilik ile yakın çalıştığını belirten Paçacı, dünyanın önemli çadır üreticisi ülkelerinden Pakistan'da, üstün kalitede çadır üreten birçok firma bulunduğunu anlattı.

Bu durumdan yararlanarak Pakistan'ın Türkiye'ye çok sayıda çadır üretilmesi ve gönderilmesi için çalıştığını belirten Paçacı, NDMA üzerinden bunun gerçekleştirileceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Göç Örgütü gibi kurumların Türkiye'ye yönelik çadır yardımlarını Pakistan üzerinden gerçekleştirdiğine işaret eden Paçacı, Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait kışlık çadır ve çeşitli yardım malzemelerini taşıyan geminin kısa süre içinde Karaçi'den Mersin Limanı'na doğru yola çıkacağını bildirdi.