İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan açıklaması
Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da barışın ülkesinin çıkarlarına olduğunu söyledi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 07:20 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:20
ABONE OL

Bakan Kureyşi, Multan şehrinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'da artan şiddetten endişe duyduklarını vurgulayarak, daha fazla şiddetin Afganların Pakistan'a göç etmesine yol açacağından korktuklarını belirtti.

Pakistan'ın daha önceki çatışmalar sebebiyle milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını anımsatan Kureyşi, daha fazla mülteci kabul edecek kapasitelerinin olmadığını ifade etti.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ve ülkesinin demokratik yollarla seçilen hükümeti memnuniyetle karşılayacağını dile getirerek, Afganistan'da barışın ülkesinin çıkarlarına olduğunu söyledi.

- AFGANİSTAN'DA TALİBAN'A YÖNELİK OPERASYON

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki 15 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Taliban, son 2 ayda 40'ın üzerinde ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.