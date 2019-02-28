Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: Hint pilotu iade edebiliriz

Geo News'e konuşan Kureyşi, Hindistan tarafından Pulwama'da yaşanan saldırıya ilişkin bir dosya aldıklarını, ancak henüz detaylı olarak incelemediklerini bildirdi. Kureyşi, "Dosyayı açık yüreklilikle inceleyeceğiz. Keşke bu dosyayı daha önce göndermiş olsalardı. Önce saldırdılar sonra dosyayı gönderdiler. Eğer önce gönderip sonra Pakistan'ın cevabını bekleselerdi saldırmaya gerek kalmazdı." diye konuştu.

Sorunu diyalogla çözmek için Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ilee görüşmeye hazır olduğunu da ifade eden Kureyşi, "Han, Modi ile telefonla görüşmeye ve barış teklifini yinelemeye hazır, Modi hazır mı? Tansiyon düşecekse Hint pilotu teslim edebiliriz. Her türlü pozitif iletişime açığız." ifadelerini kullandı.

Hindistan ile terörizmi konuşmaya hazır olduklarını yineleyen Kureyşi, "Siyasi amaçlarla bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atmak istiyorsunuz. Siyaset için bunu yapabilirsiniz, ama tarih sizi asla affetmez. Bizim en önemli hedefimiz barış ve istikrardır." değerlendirmesinde bulundu.

- Hindistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına davet edilmesi

Hindistan Dış İlişkiler Bakanı Sushma Swaraj'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına onur konuğu olarak davet edilmesini ise Kureyşi, "Hindistan ne İİT üyesi ne de gözlemci bir ülke. BAE Dışişleri Bakanı ile konuştum ve Pakistan'ın bu kararla ilgili çekincesini dile getirip bize danışmaları gerektiğini söyledim." diye yorumladı.

Kureyşi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el-Assaf'ın gün içerisinde Pakistan'a geleceğini de aktardı.

Öte yandan, Hindistan'ın Pulwama saldırısıyla ilgili belgeleri sunmasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da diplomatik kanallar aracılığıyla sunulan dosyanın Pakistan tarafından açık yüreklilikle inceleneceğini söyledi.

KEŞMİR GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetiminin saldırıyla ilgili suçladığı Pakistan iddiaları reddetmişti.

Daha sonra Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Hindistan ise Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından, gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakırken Türkiye, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.