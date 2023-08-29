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Dünya

Pakistan eski başbakanına verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi: Han kefalet ödeyecek

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası ertelenerek, Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
Pakistan eski başbakanına verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi: Han kefalet ödeyecek
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İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı.

Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos'ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti.

Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ 10 NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

  • Imran Khan
  • yolsuzluk davası
  • kefaletle serbest bırakılma

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