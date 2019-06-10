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Pakistan eski Cumhurbaşkanı Zerdari tutuklandı

Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, rüşvet yoluyla elde ettiği paraları sahte hesaplar aracılığıyla yurtdışına transfer ederek yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından tutuklandı.

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Tutuklama, tutuksuz yargılanmak üzere başvuruda bulunan Zerdari'ye bugün İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen olumsuz yanıtın ardından geldi.

Gün içinde İslamabad'da görülen davanın ardından evine giden Zerdari, buraya gelen NAB yetkilileri ve polis tarafından tutuklandı.

Eş başkanı olduğu Pakistan Halk Partisi destekçilerinin protesto düzenlediği evin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, aynı davadan yargılanan Zerdari'nin kardeşi Feryal Talpur hakkında ise işlem uygulamadı.

Zerdari'nin İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı bulunuyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında Zerdari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaklaşık 4.4 milyar Pakistan Rupisini 29 sahte hesap aracılığıyla yurtdışındaki bankalara gönderdiği iddia edilmişti.

Gönderilen paranın yaklaşık 30 milyon rupilik kısmının iki farklı dönemde Zerdari Group şirketinden gönderildiği iddia edilirken, bu hesaplar aracılığıyla gönderilen paraların rüşvet yoluyla elde edildiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından da bir soruşturma heyeti oluşturulmuş, bu heyet ise 33 sahte hesap daha ortaya çıkarıp bu hesapları kullanan kişilerin sayısının 7 değil 170 olduğunu mahkemeye sunmuştu.

Zerdari, geçtiğimiz yıl başlayan davada kefaret ödeyerek tutuksuz yargılanmıştı. Bugün dolan kefaret süresini uzatma talebinde bulunan Zerdari'ye İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından red yanıtı verildi.

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