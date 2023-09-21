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Dünya

Pakistan: Gelişmiş ülkeler iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeli

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, iklim değişikliği tehdidine karşı gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine işaret etti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Pakistan: Gelişmiş ülkeler iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeli
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Radio Pakistan'daki habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Kakar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kakar, iklim değişikliği tehdidine karşı gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine dikkati çekti.

Kakar, geçen yıl yaşanan sel felaketinde Pakistan'a destek amacıyla Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'nda Guterres'in çabalarına teşekkür etti.

- "Cammu Keşmir'de insan hakları ihlalleri" vurgusu

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü "yasa dışı ve tek taraflı" olarak kaldırdığına atıfta bulunan Kakar, "bölgede devam eden insan hakları ihlalleriyle" ilgili Guterres'e bilgi verdi.

Kakar, Cammu Keşmir meselesinin çözümünde BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

  • Pakistan
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