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Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açması sonucu 2 sivil öldü

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivilin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığa çağrılan Hint diplomata, "bölgesel barışa tehdit oluşturan" ateşkes ihlali nedeniyle Hindistan'ın bu tavrının protesto edildiği belirtildi.

- BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR
 

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI
 

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Karara göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin, kontrol ettiği bölgeyi Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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