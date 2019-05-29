Pakistan, Hindistan'a hava sahasını kullanma yasağını uzattı

Pakistan makamları, Hindistan'ın ticari uçuşlar için hava sahasını kullanma yasağını 15 Haziran'a kadar uzattı. Yasak başlangıçta Mayıs ayının sonuna kadar sürecek şekilde ayarlanmıştı. Pakistan ve Hindistan, 26 Şubat'ta Pakistan'ın Balakot bölgesinde terör kampı olduğu iddia edilen bir bölgeye Hint Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından yapılan hava saldırısının ardından hava sahalarını birbirlerine kapatmışlardı.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), ülkenin ticari uçuşlar için hava sahasının kapatıldığını açıklamış, karar Pakistan ordusunun tartışmalı Keşmir bölgesindeki Kontrol Bölgesini geçen bir Hint askeri jetini indirmesinden sonra alınmıştı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkiler bu yılın başlarında kötüye gitmeye başladı. 14 Şubat'ta Keşmir'de gerçekleştirilen saldırının ardından, bir intihar bombacısının Hindistan güvenlik konvoyunu havaya uçurması ve 40'ın üzerinde personeli öldürmesiyle gerginlikler iyice artmıştı. Saldırı daha sonra Pakistan merkezli terörist grup Jaish-e-Mohammed tarafından üstlenilmişti.