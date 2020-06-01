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Dünya

Pakistan, Hindistan'ın iki diplomatını ''istenmeyen adam'' ilan etmesini kınadı

Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatın Hindistan tarafından 'istenmeyen adam' ilan edilmesini kınadı.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:52
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kınama, bakanlığa çağırılan Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarına verildi.

İki diplomatın dün istenmeyen adam ilan edildiği ifade edilen açıklamada, kararın Hindistan'da yükselen Pakistan karşıtı söylemler ve politikaların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Hindistan'ın alınan kararla iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada ayrıca, girişimin ülkede artan insan hakları ihlallerine yönelen uluslararası kamuoyu dikkatini başka yöne çevirme amacıyla yapıldığı ancak başarılı olamayacağı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada iki diplomatın casusluk suçlamasıyla istenmeyen adam ilan edilmesi ve 24 saat içinde Hindistan'ı terketmesi istenmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlık, casusluk suçlamasının da asılsız olduğunu vurguladı.

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