Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: Pakistan Hindistan'la barış konusunda ciddi

Açılışı Pakistan Başbakanı İmran Han ve bazı Hint bakanların katılımıyla yapılan koridorun iki ülke arasında barış için önemli bir adım olduğunu değerlendiren Pakistanlı siyasetçiler ve Hint basını Hindistan'ın karşılık vermesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Pakistan'ın Hindistan'la bağlarını güçlendirmek arzusunda olduğunu vurgulayan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, bir televizyon kanalına verdiği söyleşide, "Kartarpur koridorunun açılmasıyla dünyaya Hindistan'la bağlarımızı kuvvetlendirmek istediğimizi ve barış konusunda ciddi olduğumuzu gösterdik." ifadesini kullandı.

Hindistan Dış İlişkiler Bakanı Sushma Swaraj'ın koridorun bir barış göstergesi kabul edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını talihsizlik olarak nitelendiren Alvi, Hindistan'ın Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (SAARC) toplantısına başbakan düzeyinde katılmamasını da eleştirerek, "Pakistan hükümetinin çeşitli diyalog ve barış çağrılarına rağmen Hindistan'dan olumlu cevap gelmiyor. Hindistan, Pakistan ile ilişkilerinde katı bir tavır sergiliyor." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi de BBC'ye verdiği mülakatta, Kartarpur koridorunun açılması konusunda hiçbir baskı olmaksızın kendi istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, "Koridor, Pakistan'ın bölgede barış istediğinin bir göstergesi. Başbakan Han da bölgesel barışa inanıyor. Nükleer güçlerin yaşayacağı sorunlar iki ülkede için de intihar olacaktır. Sorunlarımızı çözmek için kullanacağımız tek yol diyalog olmalıdır." diye konuştu.

Hint medyası da Sih hacıların rahatlıkla ziyaretlerini yapabilmeleri için Pakistan tarafından açılan koridor ve sınır kapısının barış için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Indian Express'te yer alan habere göre, Hindistan hükümetinden Kartarpur koridoru açılışına katılan bakanların söylemlerinin hükümetin diğer üyelerinin söylemleriyle çatıştığı belirtildi.

İki ay önce Pakistan'la diyalog masasından kalkan Hindistan'ın bu konuda da kararsızlık gösterdiğine dikkat çekilen haberde, "Kartarpur koridoru iki ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için önemli bir şans. Hindistan'ın SAARC toplantılarına katılması gerekiyor ancak hükümet, seçim sürecine yaklaşırken eski söylemlerine takılmış görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Times of India'da yer alan haberde ise iç politikada yaşananların Kartarpur koridoruna olan yaklaşımları etkilediği ifade edildi. Hindistan'ın diyaloğa yanaşmamasının çeşitli nedenleri olduğuna işaret eden gazete, ülkede yaklaşan seçimlerin de diyalog masasına oturmayı engellediğini kaydetti.

Hindustan Times gazetesi ise Kartarpur koridorunun açılmasını "Pakistan'ın barış ve diyalog yolunda attığı pozitif bir adım" şeklinde nitelendirdi. Gazetede ayrıca koridorun açılışı için, "İki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olduğu bir dönemde Pakistan verdiği sözü tuttu." ifadelerine yer verildi.

- Kartarpur koridoru

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve 18 yıl yaşadığı bölgede bulunan Darbar Sahib tapınağını Hindistan sınırına bağlayan bir koridorun yapımı ilk olarak 1988'de gündeme gelmişti.

Projenin iki ülke arasında yaşanan gerilimler nedeniyle sürekli ertelenmesi nedeniyle Sih hacılar yıllarca hac ibadetlerini sınır boyunca kurdukları dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınakları ziyareti ve hac döneminde vizesiz olarak ülkeye girebilmeleri için son adım Han'ın yemin töreninin düzenlendiği ağustos ayında yapılmıştı.

Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva yemin törenine katılan Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı ve eski kriketçi Navjot Singh Sidhu'ya bu yıl hac ziyaretine izin verileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni verme sözünü vermişti.

Her yıl kasımın son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Hindistan tarafındaki tapınaklarla Gurdavara Darbar Sahib Tapınağı arasında 4 kilometre yolculuk yapacak hacılar için koridor dün Han'ın katılımıyla açılmıştı.

Koridor ve sınır kapısı gelecek yıl Baba Nanak'ın 550. doğum gününde kullanılmaya başlanacak.