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Dünya

Pakistan, Hindistan'la müzakereler için Suudi Arabistan'ı işaret etti

Pakistan, Hindistan'la müzakere zemininde Suudi Arabistan'ı ön plana çıkarırken, Çin'in tarafsız olmadığı mesajını verdi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Pakistan, Hindistan'la müzakereler için Suudi Arabistan'ı işaret etti
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile ülkesi arasındaki müzakereler için Suudi Arabistan'ı "tarafsız adres" olarak gösterdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, Başbakanlık Ofisi'nde gündeme ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, Çin'in Yeni Delhi hükümeti için "tarafsız bir adres" olmamasından dolayı Hindistan'ın iki ülke arasındaki müzakerelerin Çin'de yapılma olasılığını kabul etmeyeceğini söyledi.

Basın toplantısına katılan ve Dawn'a konuşan bir gazeteci ise Şerif'in, iki ülkenin de müzakerelerin yürütülmesi için Suudi Arabistan'ı "tarafsız bir alan" olarak değerlendireceğine dair temennisini dile getirdiğini aktardı.

Şerif, Yeni Delhi ve İslamabad yönetimlerinin müzakerelerde Keşmir bölgesi dahil iki ülke arasında sorunlara yol açan birçok meseleyi ele alacaklarını belirtti.

- HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin ara buluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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