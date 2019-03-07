Pakistan, Hint savaş uçağını düşüren pilotların kimliklerini resmi olarak açıkladı

Pakistan, geçtiğimiz hafta iki Hint savaş uçağını düşüren pilotlarının isimlerini resmi olarak açıkladı.

Filo Lideri Hasan Sıddık (solda)

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülke meclisine ilk kez resmi bir açıklama yaparak “İki Hint uçağı 27 Şubat'ta Pakistan hava kuvvetleri tarafından vuruldu.” dedi.

Kureyşi, Filo Lideri Hasan Sıddık ve Kanat Komutanı Numan Ali Han adını ilk defa açıklayarak ikisine de hürmetlerini iletmek istediğini söyledi.