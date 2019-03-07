Pakistan, Hint savaş uçağını düşüren pilotların kimliklerini resmi olarak açıkladı
Pakistan, geçtiğimiz hafta iki Hint savaş uçağını düşüren pilotlarının isimlerinin; Filo Lideri Hasan Sıddık ve Kanat Komutanı Numan Ali Han olduğunu, pilotların 27 Şubat'ta Hindistan savaş uçaklarıyla it dalaşına girdiğini ve iki Hint uçağı düşürdüğünü açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Pakistan, geçtiğimiz hafta iki Hint savaş uçağını düşüren pilotlarının isimlerini resmi olarak açıkladı.
Filo Lideri Hasan Sıddık (solda)
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülke meclisine ilk kez resmi bir açıklama yaparak “İki Hint uçağı 27 Şubat'ta Pakistan hava kuvvetleri tarafından vuruldu.” dedi.
Kureyşi, Filo Lideri Hasan Sıddık ve Kanat Komutanı Numan Ali Han adını ilk defa açıklayarak ikisine de hürmetlerini iletmek istediğini söyledi.
Kanat Komutanı Numan Ali Han
NE OLMUŞTU?
14 Şubat’ta Hindistan’daki bir milis konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleşti. 44 askerin hayatını kaybettiği saldırıda 20 asker ise yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan dolayı İslamabad’ı suçlamış, fakat söz konusu saldırıyı kınayan Pakistan, üstüne atılan suçlamayı reddetmişti.
26 Şubat’a gelindiğinde Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında hava harekatı düzenleyen Hindistan’ın bu hamlesi, iki ülke arasındaki gerginliği askerî çatışmaya dönüştürdü.
Hava sahası ihlâl edilen Pakistan, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağını düşürmüş ve uçaklardan birinin pilotunu gözaltına almıştı.
28 Şubat'ta bir açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, "bir barış göstergesi olarak, gözaltında tutulan Hint pilotun 1 Mart Cuma günü ülkesine gönderileceğini" açıklamıştı. Bunun üzerine Hint pilot sağlık kontrollerinin ardından ülkesine gönderilmişti.
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