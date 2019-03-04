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Pakistan iktidar partisi Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti

Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi, Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti.

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Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölüm paylaşıldı. 
 
Erdoğan'ın Pakistan'ı Hint pilotu serbest bırakmasıyla ilgili tebrik ettiği konuşmanın paylaşıldığı mesajda Türkçe olarak "Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayız savaş istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Hindistan ile Pakistan arasında geçen hafta zirveye çıkan gerilimin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ı arayarak gerilimin düşürülmesinde rol oynamasını istemişti. Erdoğan aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de görüşmüştü.
 
HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ
 
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.
 
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
 
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
 
Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.
 
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
 
Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
 
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti. 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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