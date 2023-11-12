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Dünya

Pakistan ile Çin arasındaki Khunjerab Sınır Kapısı yeniden kapatıldı

Pakistan ile Çin arasındaki Khunjerab Sınır Kapısı, tüm yıl açık olması için iki ülke arasında varılan anlaşmaya rağmen 4 ay süreliğine kapatıldı.

AA12 Kasım 2023 Pazar 20:45 - Güncelleme:
Pakistan ile Çin arasındaki Khunjerab Sınır Kapısı yeniden kapatıldı
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Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi ile Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni birbirine bağlayan iki ülke arasındaki tek kara geçiş noktası Khunjerab Sınır Kapısı, Pekin yönetiminin kararıyla kış mevsiminde 4 ay süreliğine kapalı kalacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, sınır kapısının kapatılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar arasında geçen ay Pekin'de yapılan görüşmede, Khunjerab Sınır Kapısı'nın yıl boyunca açık kalması kararlaştırılmıştı.

Karakurum Geçidi'nin Pakistan'daki başlangıç noktası kabul edilen Khunjerab, 4 bin 714 metre rakımla dünyadaki en yüksek sınır geçiş noktası olma özelliğini taşıyor.

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