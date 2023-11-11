Pakistan: İsrail'in Gazze'deki saldırıları bölgeyi cehenneme çevirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kakar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Kakar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bölgeyi "cehenneme çevirdiğini" ve bu ülkenin eylemlerinin Filistin halkına yönelik soykırım anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail işgal güçlerinin insan hakları hukukunu açıkça ihlal ettiğini dile getiren Kakar, bu ülkenin ayrım gözetmeden ve orantısız güç kullanmasını "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi.

Kakar, uluslararası topluma, işlediği suçlardan dolayı İsrail'i sorumlu tutma çağrısında bulunarak, "İsrail'in terör kampanyasına, derhal ve koşulsuz ateşkes, Gazze kuşatmasının kaldırılması, Gazze halkına hızlı ve engelsiz insani yardım sağlanması yoluyla son verilmesinin" önemini vurguladı.

Başbakan Kakar, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına yönelik desteğini teyit ederek, 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasının bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tek garantisi olduğunu kaydetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.