Pakistan, Kabil Büyükelçisi'ni Afganistan'a geri gönderdi

AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Kabil Büyükelçisi Han'ın iki ülke arasındaki Torkham sınırından kara yoluyla geri döndüğünü aktardı.

Ahmed, şu anda Afganistan'da barış olduğunu belirterek 800'ün üzerinde tırın sınırdan Afganistan'a geçtiğini ve sınırlardaki durumun normal olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Afganistan'da sıkışan 900 diplomat ve yabancının Pakistan'a getirildiği bilgisini paylaşan Ahmed, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in ülke topraklarının herhangi bir komşuya veya farklı bir devlete karşı kullanılmayacağına yönelik açıklamasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Eski Afganistan hükümeti, 18 Temmuz'da, Pakistan'daki Büyükelçisi'nin kızının "kaçırılması ve saldırıya uğramasının" ardından İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'i ve Afgan diplomatları geri çağırmıştı.

Pakistan, 19 Temmuz'da Kabil Büyükelçisi Han'ı İslamabad'a geri çağırarak buna tepki göstermişti.



- TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.