Pakistan, Kabil'in terör örgütü TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddetti

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:51

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) izleme ekibinin 12'nci raporuna atıfta bulunarak, raporda TTP'nin Pakistan karşıtı amaçlarına işaret edildiğine ve örgütün lokasyonunun Pakistan sınırına yakın Afganistan topraklarında bulunduğunun belirtildiğine vurgu yaptı.

Çavdri, açıklamasında Afganistan hükümetinin TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddederek, "Son yıllarda TTP, Afganistan topraklarını ev sahiplerinden herhangi bir ceza almadan kullanarak Pakistan'da çok sayıda korkunç terör saldırısı başlattı." ifadesine yer verdi.

TTP'nin düşman istihbarat kurumlarının yardımıyla dağılmış küçük gruplarla birleşmesini takiben Afganistan'daki varlığını ceza almadan sürdürdüğüne ve Pakistan'a karşı sınır ötesi saldırılar düzenlediğine işaret eden Çavdri, bu durumun ülkenin güvenliğine ve istikrarına kalıcı tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Çavdri, Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı herhangi bir ayrım gözetmeden mücadele etmekte kararlı olduğunu kaydetti.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TTP'nin Afganistan'da kurulmadığı ve bu ülkenin topraklarında faaliyet göstermediği belirtilmişti.