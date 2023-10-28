Pakistan: Kanada, 7 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'i suçlama ihtiyacı hissetmiyor

Pakistan basınındaki haberlere göre, Kanada'nın BM Daimi Temsilcisi Bob Rae, BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısının değiştirilmesine yönelik önerge sundu.

Rae, değişiklik önergesinde "7 Ekim'de başlayan Hamas'ın terör saldırılarının ve rehin alma eylemlerinin kesin bir dille reddedilmesini ve bunların kınanmasını" içeren ifadeler kullanılmasını istedi.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Akram, Rae'nin değişiklik önergesine tepki göstererek, "Kanadalı dostumun Hamas örgütünün adını vermekte ısrar ettiğinde, Kanada'nın çok iyi bildiği duyarlılık, denge ve adalete ihtiyaç duymaması şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.



Rae'nin 7 binin üzerinde Filistinliyi öldüren ve 17 binden fazlasını yaralayan İsrail'i suçlama ihtiyacı hissetmediğini belirten Akram, "(Rae) Sadece Hamas'ı (suçluyor). Bu denge mi?" dedi.

Akram, bir tarafı suçlayıp diğer tarafı suçlamamanın hakkaniyete ve adalete sığmadığını vurguladı.



"Eğer bunu (çatışmayı) kimin başlattığı konusuna geri dönecek olursanız, bunu kimin başlattığını hepimiz biliyoruz. 50 yıllık İsrail işgali ve Filistinlilerin cezasız bir şekilde öldürülmesi ve katledilmesi bunu başlattı." diye konuşan Akram, insanların köşeye sıkıştırıldığında cevap vereceğinin altını çizdi.

Akram, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği buydu. (Hamas'ın saldırısı) Bu durduk yere gerçekleşmedi." dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın Guterres'e hakaret ettiğini ve onun istifasını istediğini anımsatan Akram, "(İsrail) Gerçekle yüzleşemiyorlar, adaletle yüzleşemiyorlar, suçun İsraillilerden kaynaklandığı gerçeğiyle yüzleşemiyorlar." dedi.

Bu meseledeki ilk günahın İsrail'in Filistin'i işgal etmesi olduğunu dile getiren Akram, "Bu 7 Ekim'de olan bir şey değil. (7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı) Bu yalnızca görünürdeki sebeptir, fakat asıl sebep Filistin'in işgalidir." dedi.

- Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.