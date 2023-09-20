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Dünya

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak gördüğünü söyledi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
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Haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, İslamabad'ın Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

Beluç, ülkesinin Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak gördüğünü ifade ederek "Bu duruşumuz, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararının yanı sıra uluslararası hukukla da sıkı bir şekilde örtüşmektedir." dedi.

Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru talebinin tüm taraflarca kabulünü ve bölgede kalıcı barışın tesisini ümit ettiklerini belirtti. Beluç, Pakistan'ın, bu ülke topraklarında meydana gelen mayın patlamalarında hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkı ve hükûmetine en içten taziyelerini sunduğunu bildirdi.

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