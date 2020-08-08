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Dünya

Pakistan Kovid-19 nedeniyle kapattığı uçuşlara izin

Koronavirüs vakalarında düşüşlerin görüldüğü Pakistan'da hava yolu uçuşlarına izin verildi.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:51
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (CAA) yapılan açıklamada, 9 Ağustos’tan itibaren tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin, aralarında kargo ve özel uçuşların da bulunduğu tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlarına açıldığı belirtildi.

Pakistan’da mart ayında askıya alınan tüm iç ve dış hat uçuşlarının 30 Haziran’da kısmen başlamasına müsade edilmişti.

Pakistan’da Kovid-19 vaka sayısı 283 bini aşarken, salgın dolayısıyla 6 bin 68 kişi hayatını kaybetti.

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