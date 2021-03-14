İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı
Dünya

Pakistan, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Pakistan'ın, Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinin parlamentoda güvenoyu almasını ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin başarılı şekilde kurulmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AA14 Mart 2021 Pazar 12:48 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:50
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sonuca yol açan Libya halkının barış ve güvenlik konusundaki kararlılığı tebrik edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya için çabalarının ve pozitif rollerinin önemine işaret edildi.

Pakistan'ın Libya ile tarihsel olarak yakın ve samimi bağlarına büyük önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, İslamabad yönetiminin Libya ile ikili iş birliğini, bölgesel ve uluslararası forumlarda koordinasyonu ilerletmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın Başbakan Dibeybe'nin kabinesinin parlamento tarafından onay almasını ve Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığı, İslamabad yönetiminin Libya parlamentosu ve siyasi liderliğine başarılar dilediği kaydedildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisinden 10 Mart'ta 132 "kabul" ve bir "çekimser" oyla güvenoyu almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.