Pakistan mahkemesinden ''Arşad Şerif'' talimatı

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Şerif'in Kenya'da öldürülmesinin ardından 43 gün sonra hükümete soruşturma açması talimatı verdi.

Bandial, ülkedeki gazetecilerin ve halkın, Şerif'in ölümü sebebiyle son derece endişeli olduğunu ve kamuoyunun mahkemenin konuyu ele almasını istediğini vurguladı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bandial'ın kararını memnuniyetle karşılayarak, hükümetin mahkemeyle tam işbirliği içerisinde olacağını kaydetti.

- Olay

Eski Başbakan İmran Han'ın da aralarında bulunduğu siyasetçi ve gazeteciler, Şerif'in öldürülmesinin aydınlatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesine çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, gazetecinin öldürülmesinin aydınlatılması için iki farklı heyet oluşturmuştu.

Eski Başbakan Han'ın sağlam bir destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu sert dille eleştirmesiyle biliniyordu.

ARY News televizyonunda İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme üzerine gözaltına alınmamak için ağustosta Dubai'ye gitmişti. Şerif'in Dubai'den neden Kenya'ya gittiği ise belirsizliğini koruyor.

Kenya polisi, gazeteci Arşad Şerif'in 23 Ekim'de başkent Nairobi'de polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıklamıştı. Şerif'in bulunduğu aracın, çocuk kaçırma olayına karışan araca benzediği ve kontrol noktasında "dur" ihtarına uymaması nedeniyle polis tarafından ateş açıldığı kaydedilmişti.