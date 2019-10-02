28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7245
  • 6,2593
  • 273.803
  • 103485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan net uyarı: Hızlı ve kirli olacak, yüz milyonlar ölecek

Pakistan'ın kontrol ettiği Azad Keşmir’in Başkanı Serdar Mesud Han, 'Hindistan'la Pakistan arasında yaşanacak nükleer bir savaş hızlı, kirli ve ölümcül olacak. Bir kıyamet yaşanacak' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Serdar Mesud Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki olası bir savaşın, küçük çaplı bir çatışamadan geniş çaplı nükleer bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. 
 
Nükleer savaş çıkması halinde yüz milyonlarca insanın öleceğini belirten Han, ''Hindistan ve Pakistan arasında bir savaş patlak verirse hızlı, kirli ve ölümcül olacak. Güney Asya'da yüz milyonlarca insanın öldüğü, 2,5 milyar insanın radyasyondan etkilendiği bir kıyamet yaşanacak.'' dedi.
 
Pakistan'ın BM eski elçisi olan Han, ülkesinin savaş istemediğini belirterek, uluslararası toplumun müdahale etmesi ve Hindistan'a baskı yapması için olası senaryoları ortaya koydu.
 
Hindistan'ın Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırarak Keşmir bölgesini ilhak etti.
 
İki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkaran karar sonrası, iki nükleer komşu arasındaki olası bir çatışma endişesi sürüyor.
 

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi"

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Japonya açıkladı: Sınırlarımıza düştü

Japonya açıkladı: Sınırlarımıza düştü

Fenerbahçe kararı Tahkim'e götürecek

Fenerbahçe kararı Tahkim'e götürecek

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Aslanla tehlikeli dans!

Aslanla tehlikeli dans!
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA