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Dünya

Pakistan ordusu açıkladı: 5 güvenlik gücü hayatını kaybetti

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4'ü asker, biri polis 5 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 21:44
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Spinvam kasabasında teröristlerin güvenlik aracını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 4'ü asker, biri polis 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) bünyesindeki Hafız Gül Bahadır grubunun, dün Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmasının ardından geldi.

Ateşkesin 20 Ekim'e kadar süreceği açıklanmıştı.

TTP bünyesindeki Hakimullah Mehsud grubu ise bu ateşkese karşı çıkarak, Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını sürdüreceğini duyurmuştu.

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