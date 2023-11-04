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Dünya

Pakistan ordusu, militanların saldırısını önledi

Pakistan ordusu, Pencap eyaletinde militanların Mianvali Hasa Üssü'ne yönelik saldırısını önleyerek, 9 militanı etkisiz hale getirdi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Pakistan ordusu, militanların saldırısını önledi
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah Mianvali Hasa Üssü'ne militanlar tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 9 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava Üssü'ndeki fonksiyonel hiçbir uçağa zarar gelmediğine işaret edilen açıklamada, çalışmayan 3 hava aracının ve bir yakıt tankerinin saldırı sırasında zarar gördüğü kaydedildi.

SALDIRIYI, TTP'YE BAĞLI ÖRGÜT ÜSTLENDİ

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlendi.

Dün, Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

  • Mianvali Üssü
  • Saldırı Önleme
  • Savaşçılar

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