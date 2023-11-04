Pakistan ordusu, militanların saldırısını önledi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah Mianvali Hasa Üssü'ne militanlar tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 9 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Hava Üssü'ndeki fonksiyonel hiçbir uçağa zarar gelmediğine işaret edilen açıklamada, çalışmayan 3 hava aracının ve bir yakıt tankerinin saldırı sırasında zarar gördüğü kaydedildi.

SALDIRIYI, TTP'YE BAĞLI ÖRGÜT ÜSTLENDİ



Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlendi.

Dün, Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.