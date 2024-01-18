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Dünya

Pakistan ordusundan ''Teröristlere ölüm'' operasyonu! Sığınaklar vuruldu

Pakistan ordusu, 'terör örgütleri' olarak nitelendirdiği Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) İran'daki sığınaklarının, 'Teröristlere ölüm' kod adlı istihbarat temelli operasyonla başarılı şekilde vurulduğunu duyurdu.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Pakistan ordusundan ''Teröristlere ölüm'' operasyonu! Sığınaklar vuruldu
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, "ülkede son dönemdeki saldırılardan sorumlu teröristlerin" İran'da saklandıkları noktalara bugün erken saatlerde etkili saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Hassas saldırıların "katil insansız hava araçları, roketler, gezici ve stand-off mühimmatla" gerçekleştirildiği belirtilerek, ikincil hasardan kaçınmak amacıyla azami özen gösterildiği vurgulandı.

"Terör örgütleri Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'na (BLA)" ait sığınakların "Teröristlere ölüm" kod adlı istihbarat temelli operasyonla başarılı şekilde vurulduğu kaydedilerek, silahlı kuvvetlerin Pakistan vatandaşlarının terör eylemlerine karşı güvenliğini sağlamak için sürekli hazır durumda olduğunun altı çizildi.

Ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve her türlü kötü niyetli girişime karşı korunmasını sağlama konusunda silahlı kuvvetlerin kararlı olduğu vurgulanarak, "Pakistan halkının desteğiyle Pakistan'ın tüm düşmanlarını yenme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ileriye dönük iki komşu kardeş ülke arasındaki ikili meselelerin çözümünde diyalog ve işbirliğinin faydalı olacağının düşünüldüğü kaydedildi.

- PAKİSTAN, "TERÖR HEDEFLERİNE" SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü bildirilmişti.

İran ise Pakistan tarafından sınır bölgesindeki köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

- İRAN'IN PAKİSTAN'IN BELUCİSTAN EYALETİNDEKİ ÖRGÜT KAMPLARINI HEDEF ALMASI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisi'ni dün geri çağırma kararı alan Pakistan, ülkesini ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

- CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

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